Об этом он сообщил на своей страничке в одной из соцсетей и приложил видео, где его представляют в качестве сенатора от Владимирской области. Андрей Шохин поблагодарил всех жителей

Об этом он сообщил на своей страничке в одной из соцсетей и приложил видео, где его представляют в качестве сенатора от Владимирской области. Андрей Шохин поблагодарил всех жителей Владимира и своих коллег, а еще пожелал успехов и достижений временно исполняющему обязанности главы города Александру Максимову. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!