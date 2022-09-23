Во Владимирской области в августе годовая инфляция снизилась до 16,4%, рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. В регионе в августе также до 19,2% замедлился
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2022-godovaya-inflyaciya-vo-vladimirskoj-oblasti-snizilas-do-164.html" target="_blank">Годовая инфляция во Владимирской области снизилась до 16,4%</a> - Во Владимирской области в августе годовая инфляция снизилась до 16,4%, рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. В регионе в августе также до 19,2% замедлился
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2022-godovaya-inflyaciya-vo-vladimirskoj-oblasti-snizilas-do-164.html]Годовая инфляция во Владимирской области снизилась до 16,4%[/url] - Во Владимирской области в августе годовая инфляция снизилась до 16,4%, рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. В регионе в августе также до 19,2% замедлился