Во Владимирской области в августе годовая инфляция снизилась до 16,4%, рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. В регионе в августе также до 19,2% замедлился

Во Владимирской области в августе годовая инфляция снизилась до 16,4%, рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова. В регионе в августе также до 19,2% замедлился прирост цен на продовольственные товары. Увеличение посевных площадей отечественными производителями способствовало получению хорошего урожая. А благодаря богатому урожаю тепличных огурцов и томатов замедлился и рост цен на них. Так