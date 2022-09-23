Пункт сбора резервистов и учебный центр расположен в Коврове.

В еженедельном подведении итогов Александр Авдеев затронул тему мобилизации во Владимирской области. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.«Пункт сбора резервистов и учебный центр расположен в Коврове. Я был там в четверг. Проверил возможность размещения, бытовые, медицинские и санитарные условия. В понедельник планирую посетить первых прибывших. Посмотрю, как всё организовано», - отметил глава региона.Губернатор добавил, что ответы на часто задаваемые вопросы собраны на сайте объясняем.рф. Он будет актуализироваться. Часть информации засекретят.«О поддержке защитников. Её готовы оказывать не только семьи и государство, но и общество. средств и гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным занимается ОНФ и фонд «Близкие люди», - резюмировал Александр Александрович.Напомним, что несколько сотен первых мобилизованных владимирцев уже