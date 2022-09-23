Они направлены в учебные части для прохождения подготовки.

Из Владимирской области в войска отправились несколько сотен мобилизованных. Они направлены в учебные части для прохождения подготовки.Как рассказал военком Владимира Виктор Молоданов, призыв резервистов проходит по плану. Жители оповещаются повестками. Сотрудники военкомата отвечают на имеющиеся у запасников вопросы. Есть владимирцы, которые приходят, не дожидаясь повестки. При себе необходимо иметь паспорт и военный билет. В армии новобранцев распределяют в соответствии со специальностью.Если у человека есть жалобы на состояние здоровья, то необходимо предоставить справки. Далее его отправят на медкомиссию. Если здоров, то в ближайшее время после получения повестки рекрутов отправляют в Ковров.Кроме частичной мобилизации в регионе продолжается набор на службу по контракту. Готовится призыв на срочную службу.