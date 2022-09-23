Одномандатников будет 15, а списочников - 25.

Количество депутатов Законодательного собрания Владимирской области увеличится до 40. Изменения в принципы формирования регионального парламента депутаты внесли на очередном заседании.Зампред ЗС предложил увеличить число народных избранников с 38 до 40 человек. Одномандатников будет 15, а списочников - 25. Смысл в том, что первые ближе к избирателям и несут персональную ответственность перед жителями районов, которые за них голосуют.Фракция «ЕР» и представители других политических партий поддержали коллегу. Против выступили лишь коммунисты. Закон принят.Напомним, что выборы в Заксобрание пройдут в 2023 году. Теперь Избирательной комиссии предстоит заново «нарезать» одномандатные округа.