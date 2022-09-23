Николай Басков рискует оказаться в числе неугодных.

Николай Басков рискует оказаться в числе "неугодных".Понеподтвержденным данным, певец и золотой голос России Николай Басков можетпопасть в санкционные списки "нежелательных персон" для США. Артист,как ни странно, обрадовался такой новости. В своих социальных сетях онподелился с подписчиками эмоциями. По словам Николая Баскова, он горд оказатьсяв таком списке. Теперь его имя будет запечатлено с другими выдающимися деятелямиискусства.Продюсер СергейЛавров считает, что артисты не до конца понимают последствия вводимых санкций.Он напоминает, что попадание в санкционные списки — это не только конецэстрадной деятельности за рубежом, но и возможная потеря недвижимости."Это влияет,к сожалению, на активы. Блокируют счета в банках, ты не можешь коммунальныесчета оплачивать. А могут и вовсе арестовать недвижимость. Это словно лишениесвободы", — вынес суровый приговор шоумен.Николай Басковнередко попадает в такие запутанные и провокационные истории. Так, совсемнедавно, о нем высказался светский эксперт Рустам Солнцев. Шоумен назвалБаскова "любителем "задних" утех", и цитата разлетелась повсем газетам. Угодившему в гей-скандал Николаю Баскову припоминают эту статьюдо сих пор, но официально артист никак на нее не отреагировал.