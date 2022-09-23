Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.

На пожаре Ковровском районе 50-летний мужчина получил ожоги конечностей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 02-09 23 сентября поступило сообщение о возгорании в деревне Ручей на улице Зареченской. На место происшествия прибыли три пожарных машины и 14 человек личного состава.Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя на площади 54 квадратных метра. Пострадал мужчина 1972 года рождения. У него ожоги конечностей.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.