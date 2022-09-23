Новый надземный переход появится у станции Мневники БКЛ метро.

Новый надземный переход появится у станции "Мневники" БКЛ метро.Развиваятранспортную систему города, власти Москвы в последние годы построили множествоудобных и безопасных подземных и надземных пешеходных переходов, отличающихсяуникальным дизайном.Ещепару десятилетий назад подобных объектов в столице встретить было простоневозможно: полуразрушенный вид, неприятные запахи и полнейшее отсутствиебезопасности лишь отпугивали граждан. Сегодня можно видеть кардинальноизменившуюся ситуацию. Власти не только капитально ремонтируют, но и и сроятновые переходы.Так,на улице Нижние Мневники построят надземный пешеходный переход в авангардномстиле. Дизайнерский объект появится у станции "Мневники" Большойкольцевой линии метро. К слову, он будет выполнять не только свою основнуютранспортную функцию, но и станет полноценным арт-украшением территории.Какрассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитетапо архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов, надземный пешеходныйпереход протянется над дорогой на 90 метров. По его словам, для окрашиваниячасти элементов будет использован насыщенно красный цвет."Поблизостирасположена станция "Мневники" Большой кольцевой линии метро, которуюв 2021 году открыл мэр Москвы. Она выполнена в авангардном стиле. Центральнуючасть платформы украсила арка с колоннами ярко-красного цвета похожая накартину Казимира Малевича "Красный квадрат". В архитектурном обликеперехода мы видим использование подобных элементов: к красным аркам добавилиськруги и кольца", — пояснил чиновник.Отметим,что переход возведут по адресу: улица Нижние Мневники, дом №42, корпус №2. Мостбудет выполнен в виде прозрачной трубы с поперечными кольцами. Два сходаоборудуют лифтами для маломобильных граждан. Оба блока выполнят со скошеннымикровлями, с нескольких сторон предусмотрено витражное остекление.Ранее"" сообщали, что до конца года в Москве установят около 800остановок для общественного транспорта. Павильоны, будут оснащены всемнеобходимым для удобства пассажиров. К концу 2024 года количества такихобъектов планируется довести до пяти тысяч единиц.