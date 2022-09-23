23 сентября православные чтят память святых Петра и Павла. Точных сведений об их жизни нет....

23 сентября православные чтят память святых Петра и Павла. Точных сведений об их жизни нет. Известно, что они проповедовали в Никее и погибли за свою веру. Епископы защищали иконы от их уничтожения. Есть вероятность, что благодаря их упорству сохранился образ Божьей Матери Никейской.В народе мучеников прозвали Рябинниками, потому что к этому времени приступали к сбору поспевшей рябины. Это растение очень почиталось предками, так как оно отличалось не только своим вкусом, но и лечебными свойствами. Из гроздей готовились различные отвары, которые снимали простуду. Многие старались сажать во дворе семена, чтобы вырастить дерево, которое бы защищало дом от нечисти. Предки по-особенному относились не только к ягодам, но и к ветвям. Считалось, что она может снять любую боль, главное правильно провести обряд: очертить больное место. Также при сборе урожая необходимо оставить пару гроздьев для птиц, которые тоже должны полакомиться полезной ягодой.Рябине в этот день уделяли внимание — не только рвали и варили из нее кисели, компоты, но и обязательно приносили в дом. Считалось, что рябиновые кисти способны выгнать из жилища нечистую силу. Чтобы нечисти было проще убраться из дома, 23 сентября, после того как ягоды рябины заносили в избу, там открывали окна и двери, чтобы сквозняк унес всех непрошенных гостей из потустороннего мира.Девушки в эту дату подходили "шептаться" с рябиной — произносили рядом с деревом заветные желания. Наши предки верили, что если желание загадано от чистого сердца, то всенепременно исполнится.В этот день просили Петра и Павла помочь пережить холодную зиму, чтоб запаса продуктов хватило до весны.Что можно делать в праздник:Женщины в этот день собирали ягоды и готовили из них лечебные настойки, компоты, квас, чтобы в холодную стужу согреваться напитком. Также оставляли часть урожая для обрядов. Для снятия сглаза нужно было разбросать плоды по комнате и выпить теплый отвар. Еще ягоды могли сохранить молодость, поэтому девушки намазывали ими лицо, чтобы избавиться от морщин.Чего нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников:- Не стоит в этот день проявлять скупость, иначе можно потерять все, что дорого. Поэтому на Рябинники готовили угощения и созывали всю округу. По примете, чем богаче застолье, тем лучше будут жить и хозяева.- Накануне необходимо в доме провести генеральную уборку, так как беспорядок принесет финансовые убытки.- Не стройте грандиозных планов, потому что все в этот день может обернуться против вас.- В этот день нельзя игнорировать интуицию или голос сердца. Считается, что 23 сентября он особенно активен и может подсказать человеку правильный выбор, верное решение, подарить ценные подсказки и советы.- Бахвалиться, хвастаться. Хвастунам судьба устроит испытание, после которого хвастаться будет нечем.- Отправляться в дальнюю дорогу. Если проигнорировать примету, то всю дорогу будут сопровождать неприятности и неудачи.- Ничего не делать или работать спустя рукава. Считалось, что к лентяям "прицепятся" финансовые неудачи.- Нельзя плакать, предаваться унынию, грустить, страдать, вспоминать плохие события из прошлого.- Категорически запрещено ругаться в эту пятницу. Особенно представительницам прекрасного пола не стоит ссориться с мужчинами — ни со своими, ни с чужими. В противном случае три месяца придется лить слезы, так считали в народе.- Нельзя оставлять окна зашторенными. В праздник солнца нужно раскрыть шторы, чтобы впустить лучи солнца в дом, которые выгонят всё плохое и зарядят жилище добром и удачей. Если же установилась по-настоящему тёплая погода, окна можно ненадолго раскрыть.Приметы на 23 сентября:· На рябине много ягод – зима будет холодной;· Мало гроздей на дереве – осенью будет мало дождей;· Кошка греется на солнце – в ближайшие дни будет тепло;· Животина попряталась в загоны – скоро начнутся холода;· Люди, рожденные в этот день, будут спокойными, неконфликтными.Также в этот день отмечается осеннее равноденствие. Земля готовится к холодам, лето отступает, дни становятся короче, а ночи длиннее. Только именно в этот день они солнце встает и садиться в равном промежутке времени – 12 часов. Поэтому этот день заряжен сильной энергией, которая придает сил.Фото: pxfuel.com/