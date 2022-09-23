Россия поддержит выбор ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если они решат войти в ее состав. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия поддержит выбор ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если они решат войти в ее состав. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Политик призвал Запад перестать пугать Россию последствиями. Он напомнил, что Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, закрывал глаза на гибель стариков, женщин и детей, поддерживал киевский режим."ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать", – Володин.У жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение. Оно закреплено в Уставе ООН, отметил спикер.Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", – написал Володин.Голосование на референдумах о вхождении в состав России в пятницу, 23 сентября, началось в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Оно продлится до 27 сентября включительно.