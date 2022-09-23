От лайка до репоста. Какие еще темы обсуждали пользователи сети на этой неделе? Чем делились? Наш...

От лайка до репоста. Какие еще темы обсуждали пользователи сети на этой неделе? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово моей коллеге Марии Платанюк.Разгул стихии, индейские мотивы в Судогде, уникальный совиный кубок и культурный автобус. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Одной из главных тем стала непогода. В регионе бушевал шквалистый ветер. Вот, к примеру, видео от Валерия Савельева.Это улица Подлесная в Коврове. Вот что значит "борей" 80 километров в час. Это Муромская в городе оружейников. Улетает крыша. Последствия ночного шторма на Строителей. Ломал деревья ветер и на улице Белинского.Таким же был разгул стихии и в Александрове. Кое-где упавшие стволы повредили светофоры и падали на провода. И здесь же в кадр попал искрящий столб. Напоминает кадры из "Терминатора", пишут пользователи.В Коврове - просьба привести в порядок спуск от 8 школы. Здесь ходят дети и женщины с колясками.В Александрове - сплошная лужа по дороге к детскому саду № 8.Во владимирском «Подслушано» - сигнал из поселка Сушнево-1. По словам жителей, 3 дня они сидели без света, воды и тепла.В «Подслушано Собинка/Лакинск» - история о человеческой жестокости. Пса неизвестные приковали цепью в лесу. Спасли животное неравнодушные люди.В «Киржач онлайн» - рассказ о восстановлении копии монумента героям Сталинграда.В Гусь-Хрустальном кипят работы по подготовке к установке новой спортивной площадки близ школы № 4. И здесь сигнал - микрорайон Химик. Почти полдень - везде горит свет. А эти кадры, по словам людей, сняты в школе № 14 в поселке Гусевский. Родители встревожены.В «Подслушано Вязники» - гигантский борщевик. Высотой под 4 метра.В «АлексАвтоЛайф» - стадо коров на выезде из Карабаново. Будьте осторожны!Сообщество Суздаля: город-сказка делится одной из первых цветных фотографий города-музея советского времени. Центральная улица Суздаля еще в 1960 была вымощена булыжником. Сеть продолжает историческую тему. Игорь Лапин на своей странице делится бесценной хроникой. Год 1967-ый. Владимирской области вручают высшую правительственную награду - Орден Ленина.Интересны и уличные кадры репортажа. Главная улица Владимира ровно 55 лет тому назад.В «Судогда ТВ» - моменты празднования Дня леса. В числе тех, кто удивлял гостей - индеец с музыкой ветра и гор.И здесь же - огненное шоу "Путь солнца". На Дне леса выступили девушки- повелительницы огня.В музей-заповедник "Александровская слобода" вернулся редчайший кокосовый кубок-сова. Как говорят музейщики, аналогов ему в России нет. Туловище птицы выполнено из кокосового ореха. Кубок, изготовленный в 16-ом веке, стал одним из посольских даров.«АлексАвтоЛайф» делится снимками невероятных красок сентябрьского неба. Ночной Ковров, умытый дождями. Осенняя романтика городских улиц. А также сентябрьская гроза в Гусь-Хрустальном.В «Подслушано Собинка/Лакинск» - трофеи тихой охоты. Видео Александра Соломенникова - окрестности Ставрово. А грибы все не кончаются.А в завершение обзора вот такой камуфлированный лесной кот. Фото Сергея Логинова.Новые фигуры в гусевском парке "Сказка".И культурный карабановский автобус от «АлексАвтоЛайф». На пассажиров здесь смотрят Пушкин и Высоцкий.Ваших фото и видео мы ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" Вконтакте, следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен. Вести - вместе. До встречи!