Редакция интернет-издания ГородКовров.ру опубликовала кадры пожара на Павловском мосту в Коврове....

Редакция интернет-издания ГородКовров.ру опубликовала кадры пожара на Павловском мосту в Коврове. Том самом, о котором мы так часто пишем в связи с его ремонтом и ограничениями движения.Сообщается, что мост с одной стороны охвачен огнем. В службе технического надзора за производством работ подтвердили: загорелся сарай рядом с путепроводом. Пожарные уже локализуют очаг возгорания. Опасности для работ на путепроводе нет.Фото: gorodkovrov.ru