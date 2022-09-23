Призывников посадили в автобус. В сопровождении машин ГИБДД колонна, состоящая из нескольких автобусов, отправилась в Ковров.
Вечером 22 сентября из Гусь-Хрустального района в Ковров отправились первые автобусы с мобилизованными резервистами. Коллеги из опубликовали видео с места событий.
Сборы проходили в городской школе № 15. Призывников посадили в автобус. В сопровождении машин ГИБДД колонна, состоящая из нескольких автобусов, отправилась в Ковров.
Ожидается, что по прибытии в часть мужчины пройдут доподготовку, а потом будут направлены к местам прохождения службы.
По данным Минобороны, в военкоматы самостоятельно за первые сутки прибыли 10 тысяч россиян.