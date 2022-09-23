В Меленках вынесен приговор по уголовному делу о серии краж из домов граждан. Меленковским...

В Меленках вынесен приговор по уголовному делу о серии краж из домов граждан.Меленковским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Меленковского района. Он признан виновным в совершении четырех краж, совершённых с проникновением в жилище.Следствием установлено, что в период с ноября 2021 года по январь 2022 года 36-летний осужденный совершил серию тайных хищений чужого имущества из хозпостройки и домов, расположенных в деревнях Максимово, Муралево и Дубровка Меленковского района.Преступления совершены мужчиной в период отбывания им условного осуждения.Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, рассказала пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com/