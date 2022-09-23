51 педагог-навигатор Владимирской области повышает свою квалификацию, чтобы стать для школьников настоящими проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития.

51 педагог-навигатор Владимирской области повышает свою квалификацию, чтобы стать для школьников настоящими проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития.Программа обучения проекта «Билет в будущее» призвана совершенствовать профессиональные компетенции педагогов по формированию осознанности и готовности к профессиональному самоопределению у школьников 6-11 классов.Во время обучающей программы педагоги пройдут пять модулей, где их ожидают педсоветы с организаторами проекта, видеолекции, консультации с экспертами, вебинары и мастер-классы. В помощь слушателям также рубрика «вопрос-ответ». Финалом обучения станет итоговая аттестация и получение удостоверения педагога-наставника.Весь учебный процесс построен на базе современных образовательных подходов: интерактивов, видеороликов, чек-листов и дополнительных материалов.Педагоги отмечают разнообразие методического материала, современные подходы и передовые инструменты для профориентации, которые позволят вовлечь учащихся в проект.После обучения педагоги смогут применять полученные знания для того, чтобы выстраивать индивидуальные рекомендации школьникам. В итоге, участники проекта «Билет в будущее» смогут определиться с будущей профессиональной траекторией.Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Региональный оператор проекта «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»Получить более расширенные комментарии можно у регионального оператора проекта «Билет в будущее», руководителя областного центра профессиональной ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования» Зоткиной Ксении Дмитриевны тел. 8(4922) 77-78-16.