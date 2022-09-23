В учебные части уже отправились несколько сотен человек. С подробностями Екатерина Васильева. Это...

В учебные части уже отправились несколько сотен человек. С подробностями Екатерина Васильева.Это кадры из Александрова. В учебные части отправляются первые автобусы с мобилизованными. Защитников провожают как героев.Виктор Молоданов, военный комиссар г. Владимира:– Мобилизация проходит планово, граждан мы оповещаем, прибывают по повесткам. Есть те, которые, не дожидаясь повестки, прибывают сами. Таких порядка трехсот челочек точно пришло. Есть те,которые не служили, женщины. Медсестры,которые хотят отдать свой долг.Среди добровольцев - Иван Шохин. Оформляет документы. Из необходимых - военный билет и паспорт. Повестки мужчина решил не дожидаться и сам пришел в призывной пункт Владимира. Два месяца назад он вернулся из Харьковской области. И понимает, как нужны помощь и поддержка нашим ребятам. Где и кем будет служить в этот раз ему неважно, по опыту знает, каждого оценивают по возможностям.Иван Шохин, доброволец:– Там нас опрашивали, готовили, никого никуда не кидают, всех по своей специальности должности в основном, подстраиваются, психологически, кто на что способен, теоретически, всех готовят, дают определенное оружие, кто на какое, проходил срочную службу.Дмитрий Родинов, конечно, переживает. За плечами- только срочная служба водителем-механиком. Но мысль встать в ряды российской армии вынашивал с февраля. Уверен: сыновья будут гордиться отцом.– Это ответственный шаг для семьи моей. Мое решение такое .Естественно,это трогательное волнение .Это то, что нужно сделать сейчас каждому сознательному мужчине,которому позволяет здоровье. Придти хотя бы отметиться. Необязательно сейчас воевать, прогонят через сборы ,вспомнить что такое автомат.У всех, кто пришел по повестке, есть вопросы. Сотрудники военкомата готовы ответить на них в индивидуальном порядкеВиктор Молоданов, военный комиссар г. Владимира:– Жалобы по состоянию здоровья, вы должны их сейчас сказать. Если какие-то критические есть, предоставляете медицинские документы, мы вас отправим на медицинскую комиссию. Если нет, тогда сегодня вы будете получать повестку и в шесть часов вечера у вас отправка в Ковров.Кроме частичной мобилизации в регионе продолжается и набор на службу по контракту. Как отметили в военкомате, количество договорников в эти дни также выросло. Жители региона готовы встать на защиту Родины.Екатерина Васильева, Семен Карпов.Вести-Владимир