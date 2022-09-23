Единственный мяч на 19-й минуте матча забил полузащитник Виктор Чувилов.

Владимирское «Торпедо» со счетом 0:1 переиграло московское «Чертаново». Матч 12 тура чёрно-белые проводили на выезде.Единственный мяч на 19-й минуте матча забил полузащитник Виктор Чувилов. До конца поединка владимирцы успешно оборонялись и смогли засушить игру. Отметим, что победа над московским клубом стала первой в истории торпедовцев.Наши земляки занимают третью строчку в турнирной таблице.Добавим, что 5 октября они примут дома тольяттинский «Акрон» в матче 1/32 Кубка России.