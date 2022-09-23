В 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Ручей Ковровского...

В 2 часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Ручей Ковровского района.Вызов был совершен поздно, и, приехав на улицу Зареченскую, пожарные увидели уже полыхающий дом.Огонь был ликвидирован на площади 54 кв. м. 50-летний мужчина получил ожоги конечностей. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 14 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливает причину возгорания.Фото: https://33.mchs.gov.ru/