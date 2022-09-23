Сегодня Вязниковским городским судом Владимирской области с участием присяжных заседателей вынесен...

Сегодня Вязниковским городским судом Владимирской области с участием присяжных заседателей вынесен приговор гражданину Узбекистана. Органами предварительного следствия подсудимый Шарипов обвинялся в убийстве и покушении на убийство на убийство двух лиц.Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 3 августа он признан виновным. Следствие установило, что в начале октября 2020 года в ходе ссоры с избившими его двумя мужчинами, он нанес одному из них удар в область груди. А другому - в область шеи, от чего тот скончался. Присяжные постановили, что подсудимый не желал лишать потерпевших жизни и он был признан заслуживающим снисхождения.В итоге, действия подсудимого были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Которое повлекло смерть потерпевшего. А по второму эпизоду - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.Приговором суда Шарипову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/