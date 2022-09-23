Внешность Ксении Собчак всегда вызывает вопросы и приковывает внимание.

Внешность Ксении Собчак всегда вызывает вопросы и приковывает внимание.Стоматолог ДавидГригорян присмотрелся к улыбке Ксении Собчак и предположил возможные проблемы. Хирурграссмотрел у звезды небольшую скрученность зубов и десневую улыбку — когда из-под губ открывается больше двух миллиметров верхней десны."Скорее имеютсянебольшие проблемы с прикусом и скученностью всех зубов", — поясняет врач. Григорян продолжает: "На сегодня у Ксении нет никаких определённых изменений. У неенет в полости рта реставрации по типу виниров и коронок".Несмотря назаверения врача, поклонники давно поставили звезде неутешительный диагноз — "лошадинаяулыбка". К счастью, дерзкой ведущей мнение таких экспертов не интересно.Напомним, чтоКсения Собчак сейчас занимается съемкам собственного ютуб-шоу. В личной жизниведущей пока тоже спокойно — "блондинка в шоколаде" уже несколько летзамужем за режисером Константином Богомоловым. По слухам, Собчак вот-вотпредстоит рожать — в комментариях социальных сетей ее вовсю называют беременной.Публика все выглядывает у звезды округлившийся живот. Однако, пока никаких официальныхзаявлений пока не было, а Ксения Собчак воспитывает своего единственногосына Платона.