Внешность Ксении Собчак всегда вызывает вопросы и приковывает внимание.
Внешность Ксении Собчак всегда вызывает вопросы и приковывает внимание.
Стоматолог Давид
Григорян присмотрелся к улыбке Ксении Собчак и предположил возможные проблемы. Хирург
рассмотрел у звезды небольшую скрученность зубов и десневую улыбку — когда из-под губ открывается больше двух миллиметров верхней десны.
"Скорее имеются
небольшие проблемы с прикусом и скученностью всех зубов", — поясняет врач. Григорян продолжает: "На сегодня у Ксении нет никаких определённых изменений. У нее
нет в полости рта реставрации по типу виниров и коронок".
Несмотря на
заверения врача, поклонники давно поставили звезде неутешительный диагноз — "лошадиная
улыбка". К счастью, дерзкой ведущей мнение таких экспертов не интересно.
Напомним, что
Ксения Собчак сейчас занимается съемкам собственного ютуб-шоу. В личной жизни
ведущей пока тоже спокойно — "блондинка в шоколаде" уже несколько лет
замужем за режисером Константином Богомоловым. По слухам, Собчак вот-вот
предстоит рожать — в комментариях социальных сетей ее вовсю называют беременной.
Публика все выглядывает у звезды округлившийся живот. Однако, пока никаких официальных
заявлений пока не было, а Ксения Собчак воспитывает своего единственного
сына Платона.