Их имена пока не будут преданы огласке. Об этом сообщил заместитель председателя ЗС, руководитель...

Их имена пока не будут преданы огласке.Об этом сообщил заместитель председателя ЗС, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Картухин.Однако до принятия решений соответствующими органами, фамилии добровольцев названы не будут.Напомним, что ранее зампред Заксобрания Владимирской области Роман Кавинов выразил готовность быть мобилизованным."Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц, подлежащих мобилизации в составе первой очереди", - сообщил он в своем ТГ-канале Кавинов. Точно V!Фото https://www.pxfuel.com/