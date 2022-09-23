На мероприятие пришли десятки человек.

В Центральном парке Владимира начался митинг-концерт в поддержку спецоперации на Украине. На мероприятие пришли десятки человек.В сквере собрались студенты, молодогвардейцы, единороссы, представители ЛДПР, дети и пенсионеры. В руках людей плакаты в поддержку президента, транспаранты с лозунгами «За мир без нацизма», флаги общественных объединений и партий.Со сцены для горожан выступают артисты и творческие коллективы. Ожидается, что действо продлится около часа.