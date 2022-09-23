В минувшие выходные в Доброграде прошла ярмарка дополнительного образования. Сотрудники школы Мир...

В минувшие выходные в Доброграде прошла ярмарка дополнительного образования. Сотрудники школы "Мир" презентовали курсы, которые стартуют уже этой осенью для детей и взрослых. Подробности - в нашем сюжете.Иностранные языки, робототехника и хореография. Теперь эти курсы доступны не только ученикам школы "Мир", но и всем желающим. Спорт, наука и искусство - направления, в которых каждый может реализовать себя.Игорь Фокин, заместитель директора по дополнительному образованию школы "Мир":– Для детей,которые не обучаются в нашей школе, в этом году мы предлагаем пять курсов, плюс школа подготовки к ЕГЭ и школа подготовки будущих первоклассников.Мария - мать шестерых детей. По ее словам, дополнительное образование - одно из лучших вложений в будущее ребенка, ведь именно оно формирует гармоничную личность.Мария Шпилевич, мама:– Представьте себе яблоко, разрезанное на две половины. Одна половина яблока - школьное образование, такое предметное, обязательное - где науки изучают. А ребенку нужно дать еще вторую половину яблока, где он может реализовать свои какие-то творческие потенциалы, спортивные потенциалы,музыкальные.Главное преимущество школы "Мир" - индивидуальный творческий подход. Здесь каждый находит свое.Святослав свой выбор сделал. Мальчик планирует реализовать себя сразу в нескольких направлениях. Однако больше всего ему нравится робототехника.Святослав, ученик школы "Мир":– Я люблю собирать роботов, я люблю программировать и все вот это//еще я бы хотел курс посетить - самбо, потому что я люблю спорт,бои//еще я буду посещать мой самый любимый курс- это пианино.Образовательные программы доступны и взрослым. Они включают в себя иностранные языки, йогу, боди-балет, курсы по искусству и многое другое. Занятия проводятся вечером в будние дни и по субботам. Познакомится с курсами подробнее можно на сайте школы "Мир".Александра Лебедикова, Егор Герасимов.Вести-Владимир