Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.

В Гусь-Хрустальном сгорел заброшенный склад с сеном площадью 700 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 16-04 22 сентября поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в селе Григорьево. На место выехали две единицы техники и 7 человек личного состава. Из-за несвоевременного звонка в МЧС на момент прибытия спасателей пламя охватило 700 квадратных метров территории. Сгорел сарай и 14 тюков сена. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину ЧП.