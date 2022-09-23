Целостность конструкции недостроя нарушена. Есть угроза обрушения.

В Кольчугинском районе по требованию приставов ограничили доступ людей в недостроенный жилой дом. УФССП обязало 45-летнюю хозяйку оградить объект и заколотить окна.«Недостроенный жилой дом имеет подвал со свободным входом. На стенах здания имеются многочисленные граффити. В 500 метрах расположена школа, а на расстоянии в 30 метров находятся многоквартирные дома», - рассказали в пресс-службе ведомства.Постройка находится в аварийном состоянии, где постоянно собираются дети. При этом целостность конструкции недостроя нарушена. Есть угроза обрушения.Однако добровольно женщина не стала блокировать доступ в строение. Сотрудник ФССП ограничил ей выезд из страны, наложил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости.После принятия принудительных мер собственница помещения обезопасила объект.Установлено ограждение и информационный щит, а дверные и оконные проёмы закрыты.