В Коврове в деревне Ручей 23 сентября произошел крупный пожар, в результате которого пострадал 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу

В Коврове в деревне Ручей 23 сентября произошел крупный пожар, в результате которого пострадал 50-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 02:09. Загорелся жилой дом № 62 по улице Зареченской. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание на площади 54 кв.м. и спасли 50-летнего мужчину. У пострадавшего выявлены ожоги конечностей.