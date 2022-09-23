Для проведения ремонтных работ в Коврове будет полностью перекрыт Павловский мост. Движение...

Для проведения ремонтных работ в Коврове будет полностью перекрыт Павловский мост. Движение пешеходов и автотранспорта будет невозможно.Как сообщает администрация города Коврова, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород 24 сентября будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 11:00 до 17:00 часов на пр. Ленина – от ул. Труда до ул. Октябрьской.Водителям и пешеходам необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты.Фото из архива ГТРК "Владимир"