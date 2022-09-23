Сегодня утром в городской поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о...

Сегодня утром в городской поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Комсомольской, съезд к ТЦ "Городок".При осмотре места происшествия, выяснилось, что деблокировать пострадавшего при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента не придется. Спасатели помогли медикам оказать помощь пострадавшему, сообщил ТГ-канал "Заметки спасателя".С многочисленными травмами мужчину госпитализировали.Фото ТГ-канал "Заметки спасателя".