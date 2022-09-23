Ковровская городская прокуратура требует устранить нарушения законодательства о безопасности...
Ковровская городская прокуратура требует устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
Ковровская городская прокуратура с привлечением сотрудников Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения обследовала дорогу, проходящую по территории Ковров-8 города Коврова.
Проверка показала, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии: на всем ее протяжении имеются дефекты - многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые. Это создает условия для ДТП и причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения.
Администрацией города Коврова никаких мер по улучшению состояния дороги не принято. Кроме того, технический паспорт на автомобильную дорогу до настоящего времени не разработан.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление, по которому администрация города должна обеспечить финансирование, а Управление городского хозяйства разработать технический паспорт автомобильной дороги и выполнить её ремонт.
Исковое заявление находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Фото: телеграм-канал ГБУ «Владупрадор»