Ковровская городская прокуратура требует устранить нарушения законодательства о безопасности...

Ковровская городская прокуратура требует устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движенияКовровская городская прокуратура с привлечением сотрудников Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения обследовала дорогу, проходящую по территории Ковров-8 города Коврова.Проверка показала, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии: на всем ее протяжении имеются дефекты - многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые. Это создает условия для ДТП и причинения вреда жизни и здоровью участников дорожного движения.Администрацией города Коврова никаких мер по улучшению состояния дороги не принято. Кроме того, технический паспорт на автомобильную дорогу до настоящего времени не разработан.В целях устранения выявленных нарушений прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление, по которому администрация города должна обеспечить финансирование, а Управление городского хозяйства разработать технический паспорт автомобильной дороги и выполнить её ремонт.Исковое заявление находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: телеграм-канал ГБУ «Владупрадор»