Мужчина обворовал дома в трёх деревнях.

В Меленках серийный вор-домушник приговорён к четырём годам тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С ноября 2021 по январь 2022 года 36-летний мужчина совершил серию тайных хищений чужого имущества из хозпостройки и домов, расположенных в деревнях Максимово, Муралево и Дубровка.Интересно, что во время совершения преступлений у злоумышленника была непогашенная судимость. Фемида решила, что пора сменить условку на нары. Следующие четыре года осуждённый проведёт в колонии особого режима.