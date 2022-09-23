Подкормка растений удобрениями необхордима для укрепления их корневой системы и повышения уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от болезней и вредителей.

Подкормка растений удобрениями необхордима для укрепления их корневой системы и повышения уровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов от болезней и вредителей.Минувшимлетом Москва расцвела яркими красками и невероятными видами благодаря рассаженнымпо городу цветам. Однако их время подходит к концу, и теперь необходимо позаботитьсяо сохранении растений.наступлением холодной погоды специалисты комплекса городского хозяйствароссийской столицы начали готовить цветники к зимнему сезону. Сейчас онизанимаются подкормкой и обработкой растений. Параллельно в Москве очищаютклумбы от скопившегося мусора.Обэтом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу профильноговедомства. В столичном комплексе городского хозяйства уточнили, что специалистына данный момент проводят все необходимые работы для того, чтобы многолетниецветы благополучно пережили холодное время года и могли радовать горожан уже вследующем году."Приводимв порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаемих от болезней и вредителей. После завершения работ задекорируем цветникиразноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму", –рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Поего словам, на финальном этапе клумбы задекорируют разноцветной древеснойщепой, причем, в оживленных местах города цветники украсят яркими орнаментами.Чиновник, подчеркнул, что речь идет о национальных узорах и сказочных образах.Подкормкарастений удобрениями необходима для укрепления их корневой системы и повышенияуровня стойкости к морозам. Обработка проводится для избавления цветов отболезней и вредителей. Также многолетки обрежут перед зимой.Клумбыс красочным орнаментом обустроят на Северном речном вокзале, там создадутсиние, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверскомбульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов.Важноотметить, что к холодам в Москве готовят не только растения, но и животных. Дляпомощи белкам и птица в зимнее время в столице проводится экологическая акция"Листопад добрых дел".Проектзапущен в начале сентября и продлится до конца октября. Организатором выступаетМосприрода. В рамках акции все желающие могут смастерить кормушки для зимующихгрызунов и птиц, а также заготовить корма. Кроме того, москвичей приглашают науборку природных территорий.