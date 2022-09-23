Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен в начале XX века в архитектурном стиле модерн.

Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен в начале XX века в архитектурном стиле модерн.Российскаястолица – один из старейших европейских городов, богатый уникальнойархитектурой, привлекающей внимание многочисленных туристов, поэтому властиМосквы довольно бережно относятся к историческому наследию города. Здания идругие ценные архитектурные объекты планово реставрируются. Специалисты всегдастремятся сохранить памятники в первозданном виде.Московскаяпрограмма капитального ремонта жилых домов является одной из самых масштабных проектовне только в России, но и в мире. Только в 2022 году в программу вошло более 1,7тысячи домов во всех округах столицы. При капитальном ремонте учитываютсяиндивидуальные особенности каждого строения.Длявосстановления первозданной красоты исторических зданий разрабатываютуникальные проекты. В работе используются современные материалы и передовоеоборудование, чтобы детально и бережно воссоздать все декоративные элементы.Масштабнаяпрограмма не обошла стороной и дом из фильма "Гостья из будущего",расположенный в Хамовниках. Дом №28 в Гагаринском переулке был возведен вначале XX века в архитектурном стиле модерн. Здание считается жемчужинойрайона, а его изящный внешний вид притягивает к себе внимание как краеведов,так и туристов.рамках капремонта строители обновили фасад здания, крышу и подвальныепомещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Восстановлениеисторического фасада было одной из труднейших задач, потому что он украшенмногочисленными декоративными элементами.ОднакоФонд капитального ремонта Москвы разработал уникальный проект, который позволилучесть все нюансы. Материалы и оборудование для работы были подобраны смаксимальной точностью. На конечном этапе восстановительных процедур фасадоштукатурили и окрасили современной стойкой к выцветанию краской. Однако изначальноспециалистам пришлось очистить покрытие от накопившихся загрязнений и заделатьтрещины.Крометого, в рамках капитального ремонта была восстановлена кровля. На крышестроители заменили обрешетку, кровельное покрытие и поврежденные стропила.Деревянные элементы обработали огнеупорным составом, чтобы предотвратить пожарыв историческом доме.