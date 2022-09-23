В Муроме сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядка В дежурную часть...

В Муроме сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядкаВ дежурную часть транспортной полиции Мурома поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Челябинск» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд.Оказалось, что 34-летний пассажир, житель Республики Татарстан, в пути распивал спиртные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Он также выражал явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ему в проезде.В отношении гражданина были составлены протоколы об административных правонарушениях за распитие алкоголя в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест, сообщила пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Фото: Официальный новостной канал РЖД