Каскад из семи Иваньковских прудов – одно из любимых мест отдыха москвичей в парке Покровское-Стрешнево.

Каскад из семи Иваньковских прудов – одно излюбимых мест отдыха москвичей в парке "Покровское-Стрешнево".Сохранениеи восстановление городских парков остается одним из ключевых направленийдеятельности властей Москвы. На обширных территориях высаживают зелень,устанавливают различные архитектурные формы и строят новые объектыинфраструктуры, чтобы местные жители могли получить доступные и комфортные зоныотдыха.Сегодняпарки российской столицы становятся масштабными точками притяжения. К примеру,в парке "Покровское-Стрешнево" появились новые смотровые площадки инабережные вдоль Иваньковских прудов. Примечательно, что все объекты выдержаныв едином стиле.Каскадиз семи Иваньковских прудов – одно из любимых мест отдыха москвичей в парке "Покровское-Стрешнево".В скором времени здесь установят лавочки и качели, также специалисты займутсяозеленением общественного пространства.Кстати,еще до начала работ в зоне отдыха уже действовали 11 смотровых площадок, однакоих обветшалый вид и разные стили не устраивали местных жителей. Разумеется,власти города исправили эту ситуацию. Об этом рассказал заместительруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников."Требовалосьунифицировать их и привести к единому виду. Смотровые площадки располагались наПервом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах. В ходе мероприятий всеони были обновлены, в скором времени на них появится парковая мебель", –отметил чиновник.Крометого, на Четвертом Иваньковском пруду организовали новую зону отдыха площадьюболее 30 квадратных метров. Еще две площадки появились около Шестого, там скороустановят лавочки. Настил площадью более 46 квадратов положили на берегуСедьмого, в планах установить качели."НаПервом Иваньковском пруду провели реконструкцию существующего живописногопрогулочного променада, а на Пятом организовали новый. Это набережные насвайном основании, обустроенные по принципу экотропы. Маршруты проходят вдольберега и частично над водой", — добавил Сергей Мельников.Длястроительства площадок использовали специальную террасную доску. Специалистыоборудовали их поручнями, оформив в едином стиле. В поручнях установилиспециальные фонари с малым углом рассеивания света.