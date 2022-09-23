В 4-51 23 сентября 2022 года в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 4-51 23 сентября 2022 года в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Вязниковский район, п. Никологоры, ул. 1-я Пролетарская, д.1.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно и на момент прибытия подразделений огонь перекинулся на второй дом.Пожар был ликвидирован, его площадь составила 144 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава.Фото: https://33.mchs.gov.ru/