Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сэкономили на всем
ФАП, построенный лишь на две...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сэкономили на всем
ФАП, построенный лишь на две трети. За строителей медпункта в селе Суходол взялась Суздальская межрайонная прокуратура.
- Молочная порода
В собинском хозяйстве появились коровы английской породы - Джерсейская. В чем их отличие от русских буренок?
- Боброкрыс
А во Владимире на Соловьином пруду поселились ондатры. Почему не надо бояться встречи с этими животными?