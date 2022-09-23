Парламентарий является младшим офицером запаса.

Вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов выразил готовность принять участие в призыве по мобилизации. Об этом он сообщил в telegram-канале.«Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, вхожу в перечень резервистов, подлежащих призыву в составе первой очереди», - подчеркнул парламентарий.О готовности принять участие в мобилизации он проинформировал председателя ЗС Владимира Киселёва и губернатора Александра Авдеева.Известно, что Роман Валерьевич в 1997 году окончил Военную инженерно-космическую краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского по специальности «Инженер-радиотехник». Ему присвоено звание лейтенанта. До 1998 года он проходил службу в Забайкальском военном округе.Напомним, что четыре депутата Госдумы изъявили желание отправиться в Украину. Их заявления рассмотрит Минобороны.