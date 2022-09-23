Владимирцы купили за год 14730 путёвок, за которые заплатили около 1,27 млрд рублей.

Туристы из Владимирской области предпочитают ездить в отпуск в Турцию и Краснодарский край. Об этом рассказал Владимирстат.Внутренний поток отдыхающих достиг 90% процентов от объёма позапрошлого года. Помешали росту ограничения на полёты в южные субъекты РФ, которые остановили бронирование. В результате объёмы продаж путёвок на курорты Черного моря в сентябре упали в пять раз. Однако Краснодарский край все-таки остался в лидерах. На втором месте - Крым.В целом в регионе работает 148 турфирм. Владимирцы купили за год 14730 путёвок, за которые заплатили около 1,27 млрд рублей. По России отправились путешествовать 8297 человек. За границу съездили 6426 человек.Пляжи Краснодарского края посетили 6709 человек. Туры по Владимирской области приобрели 3385 жителей. В Ярославскую область поехали 2238 владимирцев, в Санкт-Петербург – 2208.В Турции отдохнули 10345 человек, в Египте - 2365, в Абхазии - 962, в ОАЭ - 652, на Кипре - 435.