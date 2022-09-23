Приговор в отношении бывшего директора комбината питания «Политехнический» оставлен без...

Приговор в отношении бывшего директора комбината питания «Политехнический» оставлен без измененияПриговором Октябрьского районного суда г. Владимира Сорокин А.В. признан виновным в хищении и покушении на мошенничество. Как мы уже рассказывали, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.Судом установлено, что Сорокин А.В., являясь директором комбината питания «Политехнический» (структурного подразделения Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых), дал указание своим подчиненным сотрудникам ежедневно передавать ему часть выручки в торговых точках без официального бухгалтерского учета. Таким образом, в период с 9 января по 31 декабря 2017 года руководитель похитил 8 398 277 рублей 29 копеек, принадлежащие ВлГУ, которыми распорядился в своих личных интересах.Кроме того, в 2018 году Сорокин пытался похитить 425 550 рублей под предлогом поставки кухонного оборудования и утвари для нужд комбината питания. При этом, как установлено судом, он заключил со своим родственником договор купли-продажи оборудования, которое фактически уже ранее было приобретено.На суде Сорокин А.В. свою вину признал полностью, пояснил, что все денежные средства он направил на выплату дополнительной заработной платы себе и работникам комбината питания, на ремонтные работы, приобретение оборудования.Судом Сорокину А.В. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима, с лишением права в течение 3 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях. Кроме того, в пользу ВлГУ взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 8 398 277 рублей 29 копеек.22 сентября 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщает пресс-служба областного суда.Фото: https://ru.freepik.com/