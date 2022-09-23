«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует в городе...
«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует в городе Владимире и по области утром 24 сентября и до конца суток ожидается сильный дождь.
Высока вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, дорожно – транспортными авариями, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев, подтопление пониженных участков местности.
В случае возникновения происшествий вызов экстренных оперативных служб необходимо осуществлять со стационарного/мобильного телефона по номерам:
- пожарных и спасателей - «01»/«101»
- полиции - «02»/«102»
- скорой медицинской помощи - «03»/«103»
- аварийной газовой службы - «04»/«104»
- единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112».
Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.
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