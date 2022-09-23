«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует в городе...

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует в городе Владимире и по области утром 24 сентября и до конца суток ожидается сильный дождь.Высока вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, дорожно – транспортными авариями, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев, подтопление пониженных участков местности.В случае возникновения происшествий вызов экстренных оперативных служб необходимо осуществлять со стационарного/мобильного телефона по номерам:- пожарных и спасателей - «01»/«101»- полиции - «02»/«102»- скорой медицинской помощи - «03»/«103»- аварийной газовой службы - «04»/«104»- единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112».Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.Фото https://www.pxfuel.com/