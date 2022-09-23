Метеозависимые владимирцы почувствуют ухудшение состояния здоровья.

Во Владимире на выходных ожидается мощная магнитная буря. Об этом сообщают синоптики. Метеозависимые владимирцы почувствуют ухудшение состояния здоровья.По прогнозам метеорологов, температура воздуха в областной столице 23 и 24 сентября будет составлять 13-15 градусов тепла. Ночью будет порядка +10.В уик-энд возможны осадки. Скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.