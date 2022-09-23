В эти минуты владимирцы, решившие выступить в поддержку начавшихся сегодня референдумов по...

В эти минуты владимирцы, решившие выступить в поддержку начавшихся сегодня референдумов по вхождению в состав России, собрались в Центральном парке.Митингующие принесли с собой плакаты, которые одобряют принятые в Кремле решения и выражают солидарность с братским народом Донбасса и других освобожденных территорий.Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях организован региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России».На месте работает наша съемочная группа, смотрите сюжет о происходящем в вечернем выпуске "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: Вера Куликова, ГТРК "Владимир"