В эти минуты владимирцы, решившие выступить в поддержку линии Президента Владимира Путина,...

В эти минуты владимирцы, решившие выступить в поддержку линии Президента Владимира Путина, собрались в Центральном парке.Несколько сотен митингующих принесли с собой плакаты, которые одобряют принятые в Кремле решения и выражают солидарность с братским народом Донбасса и других освобожденных территорий.На месте работает наша съемочная группа, смотрите сюжет о происходящем в вечернем выпуске "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: Вера Куликова, ГТРК "Владимир"