Для руководящих чиновников Владимирской области отменили отпуска до особого распоряжения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ольгу Елунину. Государственные и

Для руководящих чиновников Владимирской области отменили отпуска до особого распоряжения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ольгу Елунину. Государственные и муниципальные служащие должны будут остаться в регионе для организации частичной мобилизации, объявленной на днях президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч