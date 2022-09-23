С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 166710 владимирцев.

Во Владимирской области на 23 сентября выявлено 538 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 193 человек. Ещё 33 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 65 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 32 - в Кольчугинском, 34 - в Александровском, 17 - в Юрьев-Польском, 59 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 18 - в Киржачском, 16 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 10 - в Меленковском, 20 - в Вязниковском, 4 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 14 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 166710 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 45656 заболевших во Владимире, 19439 - в Ковровском районе и 18218 - в округе Муром.