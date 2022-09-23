В поселке Андреево на фасаде общеобразовательной школы им. Гвардии Капитана Алексея Курганова появилась памятная доска в честь погибшего во время спецоперации на Украине росгвардейца

В поселке Андреево на фасаде общеобразовательной школы им. Гвардии Капитана Алексея Курганова появилась памятная доска в честь погибшего во время спецоперации на Украине росгвардейца подполковника полиции Ильи Пяткина. В памятном мероприятии принял участие заместитель по военно-политической работе регионального Управления Росгвардии полковник Николай Чеботаев «Каждое время рождает своих героев. В наши дни еще не иссякли верность