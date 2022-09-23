На территории региона за прошедшие сутки 23 сентября лабораторно подтверждено 538 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 23 сентября лабораторно подтверждено 538 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
193 - во Владимире
65 — в Ковровском районе
59 — в Гусь-Хрустальном районе
34 — в Александровском районе
33 — в Муромском районе
32 — в Кольчугинском районе
20 — в Вязниковском районе
18 — в Киржачском районе
17 — в Юрьев-Польском районе
16 — в Камешковском районе
14 — в Радужном
11 — в Петушинском районе
10 — в Меленковском районе
8 — в Судогодском районе
4 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 166 710 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).