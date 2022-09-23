На территории региона за прошедшие сутки 23 сентября лабораторно подтверждено 538 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 23 сентября лабораторно подтверждено 538 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.193 - во Владимире65 — в Ковровском районе59 — в Гусь-Хрустальном районе34 — в Александровском районе33 — в Муромском районе32 — в Кольчугинском районе20 — в Вязниковском районе18 — в Киржачском районе17 — в Юрьев-Польском районе16 — в Камешковском районе14 — в Радужном11 — в Петушинском районе10 — в Меленковском районе8 — в Судогодском районе4 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районе1 — в Собинском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 166 710 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).