23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы о вхождении в состав...

23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартуют референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Напомним, об этом намерении власти республик Донбасса, а также освобождённых Херсонской и Запорожской областей объявили 21 сентября.В рамках проводимых кампаний избирательные комиссии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей организуют мероприятия по проведению референдумов в том числе для граждан, находящихся на территории Владимирской области, пресс-служба администрации Владимирской области.С 23 по 26 сентября будет проведено выездное голосование в следующих муниципалитетах:23 сентября — в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Муромском, Меленковском,Вязниковском, Гороховецком, Селивановском районах и округе Муром;24 сентября — в Киржачском, Кольчугинском, Александровском районах и городе Коврове;25 сентября — во Владимире, Суздальском, Юрьев-Польском, Петушинском, Собинскомрайонах;26 сентября — в Камешковском районе.27 сентября голосование по референдуму будет организовано на четырёх стационарных участках в Городском дворце культуры Владимира по адресу: ул.Горького, д.54.Избирательная комиссия Владимирской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории нашего региона. Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования, а также сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательнойдокументации.По вопросам участия в референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации можно обратиться в колл-центр зарубежных избиркомов по референдуму: 8-800-200-00-20 (для находящихся на территории России жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей).В целях разъяснения дополнительной информации и по всем возникающим вопросам во Владимирской области тоже открыта «горячая линия» по телефону (4922) 52-37-02. Она будет работать ежедневно с 9 до 17.00.Фото https://www.pxfuel.com/