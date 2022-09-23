Во Владимирской области завершается строительство магистрального водопровода в Ковровском районе,...

Во Владимирской области завершается строительство магистрального водопровода в Ковровском районе, он будет сдан уже в октябре - в рамках нацпроекта "Чистая вода".Качественная питьевая вода будет доставлена в дома больше двух тысяч жителей региона. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 10 объектов водоснабжения из 30 планируемых. Строительство завершено в Киржаче, Меленках, Лакинске, Петушках, Юрьеве-Польском и в деревнях Никулино, Слукино и Двойново и селе Ковардицы.Цель – к 24-му году обеспечить качественной питьевой водой почти девяносто процентов граждан страны. В городах этот показатель должен достичь отметки девяноста семи и двух процентов. На реализацию программы региону выделят полтора миллиарда рублей.