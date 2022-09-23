История любви Константина Меладзе и Веры Брежневой полна темных пятен, подпортивших репутацию артистов.

История любви Константина Меладзе и Веры Брежневой полна темных пятен, подпортивших репутацию артистов.В Сети появилась неподтвержденная информация: Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались. В таком инфополе все вспоминают подлые делишки братьев Меладзе.Так, одна из блогеров-разоблачителей сняла и выложила ролик с громким названием "Вся правда опродюсере". В нем эксперт по светской жизни собрала все факты о скандальной закадровой жизни группы "ВИА-Гра". В частности, девушка припомнила, как продюсер Меладзе ходил налево от своей первой жены. И хотя Константин проводил время с тогдашнейучастницей "ВИА Гра" Верой Брежневой тайно, о романе догадывалисьне только близкие продюсера.Кроме этого,Любовь Терлецкая освежила в памяти зрителей историю Дианы Иваницкой. Девушка прошла отбор в шоу "Хочу в ВИА Гру", после чего мама молодой певицы отдала дочь под покровительство Константина Меладзе. Блогерша негодует и не понимает причин такого решения: после работы со звездными братьями многие солистки рассказывали о харассменте в коллективе."Серьезно? Меладзе, который восемь летобманывал жену и крутил роман с участницей "ВИА Гры", —рассуждает блогерша.Интересно, что за все годы отношений Вера Брежнева никак не высказалась о витиеватой историилюбви с Константином Меладзе. Доподлинно неизвестно, в какой момент пара решила попрощаться с прошлым и строить совместное будущее.В 2015 году пара расписалась в Италии, а в 2022 и вовсе переехала. Тем не менее, супруга Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Ранее стало известно, что Вера Брежнева продает свою косметику на российских маркетплейсах. По отзывам пользователей, срок годности бренда VERA оставляет желать лучшего.